Как решить пример столбиком. 13,2 : 24 = 0,55
Математика
Как решить пример столбиком. 13,2 : 24 = 0,55
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Обычно, всё записывай как целое число. Также делается.
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