Дан треугольник АВС , провили медиану D к основанию АС. углы АD=DС.. Угол С =25° Ещё на медиане стоят две полоски так же как и у АDиDC там я понила что они равны а вот про медианы нет. Помогите пожалуйста!!(просто это с нарис...

Геометрия

Дан треугольник АВС , провили медиану D к основанию АС. углы АD=DС.. Угол С =25° Ещё на медиане стоят две полоски так же как и у АDиDC там я понила что они равны а вот про медианы нет. Помогите пожалуйста!!(просто это с нарисованова треугольника я написала устно что там нарисована)

Автор: Гость