Дан треугольник АВС , провили медиану D к основанию АС. углы АD=DС.. Угол С =25° Ещё на медиане стоят две полоски так же как и у АDиDC там я понила что они равны а вот про медианы нет. Помогите пожалуйста!!(просто это с нарис...
Геометрия
Дан треугольник АВС , провили медиану D к основанию АС. углы АD=DС.. Угол С =25° Ещё на медиане стоят две полоски так же как и у АDиDC там я понила что они равны а вот про медианы нет. Помогите пожалуйста!!(просто это с нарисованова треугольника я написала устно что там нарисована)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как AD и DC могут быть углами? Может это стороны?
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