Какое высказывание истеное про дуб,сосну и пальму???????????
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Какое высказывание истеное про дуб,сосну и пальму???????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб, сосна и пальма - это деревья. Они имеют ствол
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