ПОЖАААЛУЙСТА Дано уравнение 2/3х-0,4у=2. Выразите переменную у через х Ответы: 1)у=-1целая 2/3 -5. 2)у=0,6х-5 . 3)у=1 целая2/3х-5 . 4)у=0.6х+5

Алгебра
ПОЖАААЛУЙСТА Дано уравнение 2/3х-0,4у=2. Выразите переменную у через х Ответы: 1)у=-1целая 2/3 -5. 2)у=0,6х-5 . 3)у=1 целая2/3х-5 . 4)у=0.6х+5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3х-0,4у=2 0,4y=2/3х-2 y=(2/3х-2)/0,4=5/3x-5=1 2/3x-5 ответ 3)
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