5. В каком случае выталкивающая сила, действующая на мыльный пузырь, меньше: 1) на вершине горы, 2) у ее подножье? 1)1. 2) 2. 3) В обоих случаях силы одинаковы.

Физика
5. В каком случае выталкивающая сила, действующая на мыльный пузырь, меньше: 1) на вершине горы, 2) у ее подножье? 1)1. 2) 2. 3) В обоих случаях силы одинаковы.
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Гость:
Во 2 случае.........
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