5. В каком случае выталкивающая сила, действующая на мыльный пузырь, меньше: 1) на вершине горы, 2) у ее подножье? 1)1. 2) 2. 3) В обоих случаях силы одинаковы.

Физика

5. В каком случае выталкивающая сила, действующая на мыльный пузырь, меньше: 1) на вершине горы, 2) у ее подножье? 1)1. 2) 2. 3) В обоих случаях силы одинаковы.

Автор: Гость