Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УГАГЦАУЦАГАЦУГУ. ??пределите последовательность нуклеотидов фрагмента молекулы ДНК с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК
Биология
Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УГАГЦАУЦАГАЦУГУ. ??пределите последовательность нуклеотидов фрагмента молекулы ДНК с которой транскрибирован данный фрагмент и-РНК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Ваша иРК ориентирована в направлении 5'-3', то: 1 цепь ДНК: 3' - АЦТЦГТАГТЦТГАЦА - 5' 2 цепь ДНК: 5' - ТГАГЦАТЦАГАЦТГТ - 3'
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