В 140г воды добавили 60г соли. Сколько процентов соли в этом растворе?
Алгебра
В 140г воды добавили 60г соли. Сколько процентов соли в этом растворе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общая масса раствора равна 140+60=200 г. Она составляет 100%. Тогда 1% равен 200 : 100=2 г. Узнаем сколько процентов содержится в 60 г соли. 60:2=30. Ответ: 30%.
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