Сумму чисел х и 320 уменьшили на 130 и получили 470. Сумма 679 и х равна разности чисел 1000 и 277.

Математика

Сумму чисел х и 320 уменьшили на 130 и получили 470. Сумма 679 и х равна разности чисел 1000 и 277.

Автор: Гость