Сумму чисел х и 320 уменьшили на 130 и получили 470. Сумма 679 и х равна разности чисел 1000 и 277.
Математика
Сумму чисел х и 320 уменьшили на 130 и получили 470. Сумма 679 и х равна разности чисел 1000 и 277.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+320-130=470, х+190=470, х=470-190, х= 280. 679+х=1000-277, 679+х=723, х=723-679, х = 44
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