Сумму чисел х и 320 уменьшили на 130 и получили 470. Сумма 679 и х равна разности чисел 1000 и 277.

Математика
Сумму чисел х и 320 уменьшили на 130 и получили 470. Сумма 679 и х равна разности чисел 1000 и 277.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+320-130=470,  х+190=470, х=470-190, х= 280. 679+х=1000-277, 679+х=723, х=723-679, х = 44
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В 140г воды добавили 60г соли. Сколько процентов соли в этом растворе?
Ответить
Математика
Найдите сторну квадрата с перемитром 116,2
Ответить
Окружающий мир
Михаил васильевич ломоносов разгадайте кроссворд
Ответить
Русский язык
Запишите предложения в таком порядке, чтобы получился рассказ, Допишите окончани?? слов, где это необходимо, Прилетел,,, птицы, Люди стал,,, чаще у...
Ответить
Биология
Фрагмент и-РНК имеет следующую последовательность нуклеотидов УГАГЦАУЦАГАЦУГУ. ??пределите последовательность нуклеотидов фрагмента молекулы ДНК с ...
Ответить