Заменмть слова одним словом. круглыми глалкими камнями

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Заменмть слова одним словом. круглыми глалкими камнями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лялялялялалалолоололо
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