Решите примеры б)1/2 * 2/3 * 3/4 * 4/5,г)4/5 * 10/27 * 15/16 (12 ,Балов)
Математика
Решите примеры б)1/2 * 2/3 * 3/4 * 4/5,г)4/5 * 10/27 * 15/16 (12 ,Балов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) 1/2*2/3*3/4*4/5 = (1*2*3*4)/(2*3*4*5) = (сокращаются 2,3., 4) = 1/5г) 4/5*10/27*15/16 = (4*10*15)/(5*27*16) = для удобства сокращения, и чтобы было понятней, разложим некоторые из чисел на множители) = (4*5*2*5*3)/(5*7*3*2*2*4) = сокращаются 4,5,2,3) = 5/14
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