Темнохвойные елово-пихтовые леса кедровники преобладают ...
География
Темнохвойные елово-пихтовые леса кедровники преобладают ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темнохвойные елово-пихтовые леса кедровники преобладают в европейской части зоны тайги и Западной Сибири.
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