Темнохвойные елово-пихтовые леса кедровники преобладают ...

География
Темнохвойные елово-пихтовые леса кедровники преобладают ...
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Гость:
Темнохвойные елово-пихтовые леса кедровники преобладают в европейской части зоны тайги и Западной Сибири.
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