Задали написать сочинение на тему ГЕРОИ КОСМОСА помогите пазязя

Гость: Гость:

Один из героев космоса знаменитый Ю.Гагарин.12 апреля 1962 года...Этот день навсегда запомнился людям.Человек в космосе!В то время это было вершиной возможного.Свершилось то,о чем давно мечтали и над чем работали много лет инженеры и кострукторы: Келдыш,Королев,Янгель. дальше придумай сам!: ) я немного помогла))))))