Задали написать сочинение на тему ГЕРОИ КОСМОСА помогите пазязя
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Задали написать сочинение на тему ГЕРОИ КОСМОСА помогите пазязя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из героев космоса знаменитый Ю.Гагарин.12 апреля 1962 года...Этот день навсегда запомнился людям.Человек в космосе!В то время это было вершиной возможного.Свершилось то,о чем давно мечтали и над чем работали много лет инженеры и кострукторы: Келдыш,Королев,Янгель. дальше придумай сам!: ) я немного помогла))))))
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