Найдите градусную меру ∠MON, если известно, NP — диаметр, а градусная мера ∠MNP равна 18°. объясните пожалуйста, как там получается 144?
Геометрия
Найдите градусную меру ∠MON, если известно, NP — диаметр, а градусная мера ∠MNP равна 18°. объясните пожалуйста, как там получается 144?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искомый угол MON является центральным углом, т.к. О-центр окружности. Угол MNP - угол, опирающийся на дугу MP, и равен он её половине. Тогда дуга MP равна 18*2=36 градусов. Раз NP - диаметр, то дуга NP будет равна 180-ти градусам. Отсюда угол MON=360-36-180=144 градуса.
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