Най­ди­те гра­дус­ную меру ∠MON, если из­вест­но, NP — диа­метр, а гра­дус­ная мера ∠MNP равна 18°. объясните пожалуйста, как там получается 144?

Геометрия
Най­ди­те гра­дус­ную меру ∠MON, если из­вест­но, NP — диа­метр, а гра­дус­ная мера ∠MNP равна 18°. объясните пожалуйста, как там получается 144?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искомый угол MON является центральным углом, т.к. О-центр окружности. Угол MNP - угол, опирающийся на дугу MP, и равен он её половине. Тогда дуга MP равна 18*2=36 градусов. Раз NP - диаметр, то дуга NP будет равна 180-ти градусам. Отсюда угол MON=360-36-180=144 градуса.
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