МОЛЮ ВАС,сделайте геометрию.. Все баллы отдаю,больше нету.
Геометрия
МОЛЮ ВАС,сделайте геометрию.. Все баллы отдаю,больше нету.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 т.к.угол В равен углу Y то тот равен 72 градусам тоже дальше по свойству углов в треугольнике угол X=180°-72°-93º=15º
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