Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке длинной в 20 символов, первоначально записанного в 16 битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщ...
Информатика
Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке длинной в 20 символов, первоначально записанного в 16 битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=I*K V1=20*16=320 V2=20*8=160 V1-V2=320-160=160 Ответ:160
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