Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке длинной в 20 символов, первоначально записанного в 16 битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщ...

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Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке длинной в 20 символов, первоначально записанного в 16 битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При этом информационное сообщение уменьшилось на сколько?

Автор: Гость