Do you know any rhumes from your country? draw a picture of one
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Do you know any rhumes from your country? draw a picture of one
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе, rhyme from Russia: "Валенки-валенки, не подшиты - стареньки." Рисунок сам нарисовать наверное сможешь.
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