37/48 разделить на 5 целых 2/7 минус 19/42 умножить на 7/8 плюс 4 1/5
Математика
37/48 разделить на 5 целых 2/7 минус 19/42 умножить на 7/8 плюс 4 1/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37/48:5 2/7-19/42*7/8+4 1/5=37/48:37/7-19/42*7/8+4 1/5=37/48*7/37-19/48+4 1/5=7/48-19/48+4 1/5=-12/48+4 1/5=-1/4+4 1/5=-1/4+21/5=(-5+84)/20=79/20=3 19/20
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