В каждой из 8 вершин куба написали нулевое число а на каждой грани произведения че??ырех чисел расположенных в вершинах Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть среди всех 14 написанных чисел

Математика
В каждой из 8 вершин куба написали нулевое число а на каждой грани произведения че??ырех чисел расположенных в вершинах Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть среди всех 14 написанных чисел
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Гость:
Максимум 12 від'ємних чисел може бути).
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