В каждой из 8 вершин куба написали нулевое число а на каждой грани произведения че??ырех чисел расположенных в вершинах Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть среди всех 14 написанных чисел

Математика

В каждой из 8 вершин куба написали нулевое число а на каждой грани произведения че??ырех чисел расположенных в вершинах Какое наибольшее количество отрицательных чисел может быть среди всех 14 написанных чисел

Автор: Гость