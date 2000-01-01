Найдите сумму 15/16 + 2,125
Математика
Найдите сумму 15/16 + 2,125
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант: 0,9375+2,125=3,0625 второй вариант: 15/16+2целых125/1000=15/16+2125/1000=6125/2000=1225/400=245/80=49/16
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