Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 147 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера напечатанный текст на 433...
Информатика
Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 147 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера напечатанный текст на 433 страницах; каждая страница содержит 45 строк, в каждую строку входит в среднем 53 символа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 025 мин потребуется 53*45*433:147=7 025
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