Потскажите пожалуйста! Пословица по схеме:о, а о.
Русский язык
Потскажите пожалуйста! Пословица по схеме:о, а о.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умному свистни, а он уж и смыслит. Если ты про союзы.
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