Потскажите пожалуйста! Пословица по схеме:о, а о.

Русский язык
Потскажите пожалуйста! Пословица по схеме:о, а о.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умному свистни, а он уж и смыслит. Если ты про союзы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решите срочно.
Ответить
Литература
Какое отношение было всегда у людей к луне
Ответить
Английский язык
There is / are stories about dragons in all cultures, but isn't / there isn't any evidence of real dragons.
Ответить
Русский язык
2 класс упражнение 211 Придумай слова по схеме Запиши свои слова передарить каждого слова с помощью стука Покажи ударный слог Чем отличаются эти сл...
Ответить
Английский язык
Dear Katie, I am writing to you from an ancient castle on the castle of the Atlantic Ocean. this castle is in the west of great britain, in a place...
Ответить