Для создания флота нужны обученные морские офицеры на каждый фрегат требуется 18 офицеров на линкор вдвое больше а на канонерку втрое меньше чем на фрегат сколько юношей нужно отправить в навигацкую школу чтобы после обучения с...

Математика

Для создания флота нужны обученные морские офицеры на каждый фрегат требуется 18 офицеров на линкор вдвое больше а на канонерку втрое меньше чем на фрегат сколько юношей нужно отправить в навигацкую школу чтобы после обучения сформировать из них офицерские составы линкора двух фрегатов и двух канонерок? ТОЛЬКО ОТВЕТ В ЦИФРАХ

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