Для создания флота нужны обученные морские офицеры на каждый фрегат требуется 18 офицеров на линкор вдвое больше а на канонерку втрое меньше чем на фрегат сколько юношей нужно отправить в навигацкую школу чтобы после обучения с...
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Для создания флота нужны обученные морские офицеры на каждый фрегат требуется 18 офицеров на линкор вдвое больше а на канонерку втрое меньше чем на фрегат сколько юношей нужно отправить в навигацкую школу чтобы после обучения сформировать из них офицерские составы линкора двух фрегатов и двух канонерок? ТОЛЬКО ОТВЕТ В ЦИФРАХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 солдата всего в школу нужно отправить
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