Бревно длинной 12 см напилили на 6 равных частей, сколько распивав сделали
Математика
Бревно длинной 12 см напилили на 6 равных частей, сколько распивав сделали
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Гость:
6 распивав сделали :):):):)
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