Где найти маленького голубя?
Окружающий мир
Где найти маленького голубя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубя (маленького) Можно найти везде кроме : сквер,парк,клуб. Они повсюду.
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