Какие окончания в словах: Граблями, сто, друзей, дочерях, юношами, доскам
Русский язык
Какие окончания в словах: Граблями, сто, друзей, дочерях, юношами, доскам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГраблямИ, сто(нет окончания), друзЕЙ, дочерЯХ, юношАМИ, доскАМ
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