Можете составить текст из этих словосочетаний:* пожааалуйста

Гость: Гость:

Старый моряк на деревянной ноге подошёл ко мне и осмотрел содержимое моего матросского сундука. Я заметил в его руке карту. Он отдал её юному герою, стоявшему рядом. Старый моряк попросил помощи. Мы посмотрели на таинственную карту. На обороте было написано "сокровища Флинта". Их надо найти! Нам пришлось заплыть в какую-то бухту. Странная незнакомая пустынная местность неприветливо молчала и отзывалась лишь ударом волн о скалы. Пройдя немного вперёд, мы увидели, как в узком устье речки проплывал какой-то корабль, а наверху развивался чёрный пиратский флаг. Старый моряк сразу понял, что нам предстоит нешуточная схватка. Вскоре мужественному гарнизону удалось отбить атаку этих пиратов. Обыскивая их корабль, нам удалось отыскать то самое сокровище капитана Флинта, которое грязные пираты достали раньше нас. Внутри сундука лежали старинные английские, французские и испанские монеты. Немного погодя, моряк рассказал, что он оень сильно хотел найти его. Подкрепишвись, мы отправились в обратный путь...