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36c^2-60c+25/25-36c^2
Математика
36c^2-60c+25/25-36c^2
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Автор: Гость
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Гость:
36c^2-60c+25/25-36c^2=-60с+1
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