У Маши путь от дома до школы и обратно равен 15 минутам, путь от дома до школы Маша и??ет со скоростью 3м/с,а обратно 2м/с,сколько в км составляет путь Маши?
Математика
У Маши путь от дома до школы и обратно равен 15 минутам, путь от дома до школы Маша и??ет со скоростью 3м/с,а обратно 2м/с,сколько в км составляет путь Маши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х(м) - путь Маши. Тогда от дома до школы Маша доходит за х/3 секунды, а обратно, от школы до дома - х/5 секунд. По условию, общее время равно 15 минутам, что составляет 15*60 = 900 секунд. Тогда х/3 + х/5 = 900, откуда х = 1080. Таким образом, путь Маши составляет 1080 метров, или 1,08 км. Ответ: 1,08 км.
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