Дано уравнение 2/3х-0,4у=2. Выразите переменную у через х. Помогите, пожалуйста. Отв??ты: 1)у=-1целая 2/3 -5. 2)у=0,6х-5 . 3)у=1 целая2/3х-5 . 4)у=0.6х+5
Алгебра
Дано уравнение 2/3х-0,4у=2. Выразите переменную у через х. Помогите, пожалуйста. Отв??ты: 1)у=-1целая 2/3 -5. 2)у=0,6х-5 . 3)у=1 целая2/3х-5 . 4)у=0.6х+5
Ответ(ы) на вопрос:
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-0.4у=2-2/3х у=2-2/3х/-0,4 у=1 2/3х-5
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