Дано уравнение 2/3х-0,4у=2. Выразите переменную у через х. Помогите, пожалуйста. Отв??ты: 1)у=-1целая 2/3 -5. 2)у=0,6х-5 . 3)у=1 целая2/3х-5 . 4)у=0.6х+5

Алгебра

Дано уравнение 2/3х-0,4у=2. Выразите переменную у через х. Помогите, пожалуйста. Отв??ты: 1)у=-1целая 2/3 -5. 2)у=0,6х-5 . 3)у=1 целая2/3х-5 . 4)у=0.6х+5

Автор: Гость