Какие цивилизованне страны сцществовали в эпоху древнего мира?
Окружающий мир
Какие цивилизованне страны сцществовали в эпоху древнего мира?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Месопатомия . израиль. египет. и другие мелки племена и страны
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