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Кто тежелее воздух или хлороводень?
Химия
Кто тежелее воздух или хлороводень?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлороводород-36 , воздух- 29 ( Хлороводород тяжелее воздуха)
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