Пишите верный ответ срочно ( p.s я пораньше спать хочу лечь)
История
Пишите верный ответ срочно ( p.s я пораньше спать хочу лечь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чингисхан захватив земли на территории современного Восточного Казахстана,также захватил всю территорию средней азии,индию и китай
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