Из пункта А в пункт Б, расстоян = 110 км выехал автомобиль. Через 0.2 ч после этого вслед за ним выехал мотоциклист, который догнав его, немедленно повернул обратно. Двигаясь с той же скоростью, мотоциклист возвратился в пункт ...

Алгебра
Из пункта А в пункт Б, расстоян = 110 км выехал автомобиль. Через 0.2 ч после этого вслед за ним выехал мотоциклист, который догнав его, немедленно повернул обратно. Двигаясь с той же скоростью, мотоциклист возвратился в пункт А в тот момент, когда автомобиль прибыл в пункт Б. Какова скорость автомобиля, если ск мотоциклиста 60 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть х км/ч – скорость автомобиля, тогда Составим уравнение: 110 / х = 0.2 - (0.4 * х )/ (х - 60)  (550x - 33000 - x ² + 60x + 2x²)*[5x*(x - 60)] = 0 5x*(x - 60)  ≠ , x ≠ 0; x ≠ 60  x² + 610x - 33000 = 0 D = 372100 + 4*1*33000 = 504100 x₁ = (- 610 - 710)/2 < 0 - не удовлетворяет условию задачи x₂ = (- 610 + 710)/2 x₂ = 50 50 км/ч – скорость автомобиля Ответ: 50 км/ч
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