Из пункта А в пункт Б, расстоян = 110 км выехал автомобиль. Через 0.2 ч после этого вслед за ним выехал мотоциклист, который догнав его, немедленно повернул обратно. Двигаясь с той же скоростью, мотоциклист возвратился в пункт ...

Алгебра

Из пункта А в пункт Б, расстоян = 110 км выехал автомобиль. Через 0.2 ч после этого вслед за ним выехал мотоциклист, который догнав его, немедленно повернул обратно. Двигаясь с той же скоростью, мотоциклист возвратился в пункт А в тот момент, когда автомобиль прибыл в пункт Б. Какова скорость автомобиля, если ск мотоциклиста 60 км/ч

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