Ваня и коля выписывают двузначные числа,ставя цифры по очереди,начиная со старшего разряда.Ваня начинает,сможет ли Коля добится,что бы полученое число делилось на 9?
Математика
Ваня и коля выписывают двузначные числа,ставя цифры по очереди,начиная со старшего разряда.Ваня начинает,сможет ли Коля добится,что бы полученое число делилось на 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля сможет добится что бы полученное число делилось на 9 когда они дойдут до 81
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