Ваня и коля выписывают двузначные числа,ставя цифры по очереди,начиная со старшего разряда.Ваня начинает,сможет ли Коля добится,что бы полученое число делилось на 9?

Математика
Ваня и коля выписывают двузначные числа,ставя цифры по очереди,начиная со старшего разряда.Ваня начинает,сможет ли Коля добится,что бы полученое число делилось на 9?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля сможет добится что бы полученное число делилось на 9 когда они дойдут до 81
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Кто это сказал?"Родина. Все говорят об этом, но что же подразумевается под этим сло??ом? Место где ты появился на свет? Страна, где прошло твоё дет...
Ответить
Химия
Кто тежелее воздух или хлороводень?
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения ярко блестят в воздухе тонкие паутинки
Ответить
Алгебра
Прямая у=кх+b проходит через точки A(5;0) и В(-2;21).Напишите уравнение этой прямой
Ответить
История
Пишите верный ответ срочно ( p.s я пораньше спать хочу лечь)
Ответить