Ваня и коля выписывают двузначные числа,ставя цифры по очереди,начиная со старшего разряда.Ваня начинает,сможет ли Коля добится,что бы полученое число делилось на 9?

Математика

Ваня и коля выписывают двузначные числа,ставя цифры по очереди,начиная со старшего разряда.Ваня начинает,сможет ли Коля добится,что бы полученое число делилось на 9?

Автор: Гость