Составьте слово из данных гласных букв, согласные используйте любые. 1)а,о 2)о,а,и 3)и, о, о, и, я
Биология
Составьте слово из данных гласных букв, согласные используйте любые. 1)а,о 2)о,а,и 3)и, о, о, и, я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сало 2) корабли 3) биология
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