Найдите значения выражения 1/ 1/28+1/42

Математика
Найдите значения выражения 1/ 1/28+1/42
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/28+1/42 = 3/84+2/84=5/84
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