Найдите значения выражения 1/ 1/28+1/42
Математика
Найдите значения выражения 1/ 1/28+1/42
Ответ(ы) на вопрос:
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1/28+1/42 = 3/84+2/84=5/84
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