Расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель, восст??новитель: 1. K2MnO4 + H2O = KMnO4 + MnO2 + KOH 2. Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3

Химия
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель, восст??новитель: 1. K2MnO4 + H2O = KMnO4 + MnO2 + KOH 2. Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 3K2MnO4+2H2O=2KMnO4+MnO2+4KOH
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