Расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель, восст??новитель: 1. K2MnO4 + H2O = KMnO4 + MnO2 + KOH 2. Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3
Химия
Расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель, восст??новитель: 1. K2MnO4 + H2O = KMnO4 + MnO2 + KOH 2. Fe(OH)2 + O2 + H2O = Fe(OH)3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 3K2MnO4+2H2O=2KMnO4+MnO2+4KOH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
После перемолки зерна крестьянин смог забрать себе только 99 кг. муки т.к. десятую часть от всей полученной муки себе взял мельник за работу. сколь...
Биология
Даю 20 баллов почему температура тела человека не повышается даже в очень жаркую ??огоду? почему кожу называют барьером между организмом и внеш...
Математика
Вася выбрал несколько различных натуральных чисел и среднее геометрическое Двух самых маленьких из них равно 4 а средняя геометрическая 2 самых бол...