Множеством каких фигур является пересечение: а) множества прямоугольников и множ??ства ромбов; б) множества равнобедренных треугольников и множества прямоугольных треугольников?
Алгебра
Множеством каких фигур является пересечение: а) множества прямоугольников и множ??ства ромбов; б) множества равнобедренных треугольников и множества прямоугольных треугольников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) множество квадратов (т.е. тех фигур, которые являются и прямоугольниками и ромбами). б) множество равнобедренных прямоугольных треугольников.
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