Пятое задание срочно надо

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Пятое задание срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Are,there isn't,are,says,were,found,are,they've,usually breathe,England's,is,was.
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