A=54cm: b=1cm(найти P-?: S=?) a=3cm: b=8cm(найти P-?: S-?) a=8cm: b=4cm(найти P-?: S-?)
Математика
A=54cm: b=1cm(найти P-?: S=?) a=3cm: b=8cm(найти P-?: S-?) a=8cm: b=4cm(найти P-?: S-?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)P (54+1)×2=110 S 54×1=54 2)P (3+8)×2=22 S 3×8=24 3) P (8+4)×2=24 S 4×8=32
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