Дайте определение понятия: Эллинистическая культура

История
Дайте определение понятия: Эллинистическая культура
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Автор: Гость
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Гость:
Эллинистическая культура термин, имеющий два смысловых значения: хронологическое — культура эпохи Эллинизма и типологическое — культура, возникшая в результате взаимодействия греческих (эллинских) и местных элементов. Типологическое понимание приводит к расширению хронологических и географических рамок вплоть до включения в понятие «Э. к.» всей культуры античного мира от времени походов Александра Македонского (4 в. до н. э.) до падения Римской империи (5 в. н. э.). При этом не принимаются во внимание качественные изменения в идеологии и культуре, возникшие после римского завоевания и особенно в период кризиса и упадка античного рабовладельческого общества.
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