Составьте пары предложений а) простые с вводными предложениями; б) сложноподчиненные с придаточными подлежащными и дополнительными, используя следующие слова и сочетания. Я думаю, мне кажется, не сомневаюсь, говорили, казалос...
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Составьте пары предложений а) простые с вводными предложениями; б) сложноподчиненные с придаточными подлежащными и дополнительными, используя следующие слова и сочетания. Я думаю, мне кажется, не сомневаюсь, говорили, казалось, надеюсь, очевидно, разумеется.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Я думаю, завтра будет прекрасный день. Он, мне кажется, слишком преувеличивает. Там, не сомневаюсь, находится мой брат. На той неделе, говорили, будет спектакль. Мои родители, казалось, забыли про меня. На следующий год я поеду, надеюсь, в деревню к бабушке. Это, очевидно, не имеет доказательств. Разумеется, они ошибаются.
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