Составьте пары предложений а) простые с вводными предложениями; б) сложноподчиненные с придаточными подлежащными и дополнительными, используя следующие слова и сочетания. Я думаю, мне кажется, не сомневаюсь, говорили, казалос...

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Составьте пары предложений а) простые с вводными предложениями; б) сложноподчиненные с придаточными подлежащными и дополнительными, используя следующие слова и сочетания. Я думаю, мне кажется, не сомневаюсь, говорили, казалось, надеюсь, очевидно, разумеется.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Я думаю, завтра будет прекрасный день.     Он, мне кажется, слишком преувеличивает.     Там, не сомневаюсь, находится мой брат.     На той неделе, говорили, будет спектакль.     Мои родители, казалось, забыли про меня.     На следующий год я поеду, надеюсь, в деревню к бабушке.     Это, очевидно, не имеет доказательств.     Разумеется, они ошибаются.
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