Упрости выражение (4a⁴−3b)⋅2b−3b⋅(11a⁴−4b)
Математика
Упрости выражение (4a⁴−3b)⋅2b−3b⋅(11a⁴−4b)
Ответ(ы) на вопрос:
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8ba^4-6b^2-33ba^4+12b^2=-25ba^4+6b^2
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