1. В сосуд с жидкостью погружён параллелепипед. Каковы силы, действующие на верхню?? и нижнюю грани параллелепипеда? А. На верхнюю грань действует сила большая, чем на нижнюю Б. На верхнюю грань действует сила меньшая, чем на н...

Физика

1. В сосуд с жидкостью погружён параллелепипед. Каковы силы, действующие на верхню?? и нижнюю грани параллелепипеда? А. На верхнюю грань действует сила большая, чем на нижнюю Б. На верхнюю грань действует сила меньшая, чем на нижнюю В. На верхнюю и нижнюю грани действуют одинаковые силы

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