1. В сосуд с жидкостью погружён параллелепипед. Каковы силы, действующие на верхню?? и нижнюю грани параллелепипеда? А. На верхнюю грань действует сила большая, чем на нижнюю Б. На верхнюю грань действует сила меньшая, чем на н...
Физика
1. В сосуд с жидкостью погружён параллелепипед. Каковы силы, действующие на верхню?? и нижнюю грани параллелепипеда? А. На верхнюю грань действует сила большая, чем на нижнюю Б. На верхнюю грань действует сила меньшая, чем на нижнюю В. На верхнюю и нижнюю грани действуют одинаковые силы
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Сила определятся давлением, которое в свою очередь растет с увеличением глубины ответ Б
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