29,8 секунды • 1 минуту 24,1 с • 1 мин Помогите, пожалуйста, срочно надо. Заранее спасибо

Математика
29,8 секунды • 1 минуту 24,1 с • 1 мин Помогите, пожалуйста, срочно надо. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 минута = 60 секунд 29,8*60=1788
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