29,8 секунды • 1 минуту 24,1 с • 1 мин Помогите, пожалуйста, срочно надо. Заранее спасибо

Математика

29,8 секунды • 1 минуту 24,1 с • 1 мин Помогите, пожалуйста, срочно надо. Заранее спасибо

Автор: Гость