Помогите решить уравнение 5(целых)3/17-(4-y)+6(целых)8/17 =9
Математика
Помогите решить уравнение 5(целых)3/17-(4-y)+6(целых)8/17 =9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 3/17-4+y+6 8/17=9 7 11/17+y=9 y=9-7 11/17 y=1 6/17
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