Срочно!!! Помогите пожалуйста найти художественные средства, в стихотворении А.А.Блока „Я никогда не понимал”

Литература
Срочно!!! Помогите пожалуйста найти художественные средства, в стихотворении А.А.Блока „Я никогда не понимал”
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восприятие , настроение 2)Тема стихотворения  3)Основная мысль 4)Художественные изобразительные средства(метафоры ,эпитеты, олицетворения,перефразы, сравнение, инверсия и другие 5)Композиция и сюжет если есть 6)Лирические герои  и система образов  7)Рифма ,размер (ямб и хорей)
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