Срочно!!! Помогите пожалуйста найти художественные средства, в стихотворении А.А.Блока „Я никогда не понимал”
Литература
Срочно!!! Помогите пожалуйста найти художественные средства, в стихотворении А.А.Блока „Я никогда не понимал”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восприятие , настроение 2)Тема стихотворения 3)Основная мысль 4)Художественные изобразительные средства(метафоры ,эпитеты, олицетворения,перефразы, сравнение, инверсия и другие 5)Композиция и сюжет если есть 6)Лирические герои и система образов 7)Рифма ,размер (ямб и хорей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какой жесткости следует взять пружину,чтоб груз массой 0.1 кг совершал свободные к??лебания с периодом 0.3 с
Українська мова
Математика