Срочно!!! Помогите пожалуйста найти художественные средства, в стихотворении А.А.Блока „Я никогда не понимал”

Гость: Гость:

Восприятие , настроение 2)Тема стихотворения 3)Основная мысль 4)Художественные изобразительные средства(метафоры ,эпитеты, олицетворения,перефразы, сравнение, инверсия и другие 5)Композиция и сюжет если есть 6)Лирические герои и система образов 7)Рифма ,размер (ямб и хорей)