Самую большую площадь в России занимает природная зона... А.Тундр Б.лесотундр В.тайги Г.лесостепей
География
Самую большую площадь в России занимает природная зона... А.Тундр Б.лесотундр В.тайги Г.лесостепей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самую большую площадь занимают лесостепи
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