Морфологический разбор союза но

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Морфологический разбор союза но
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 но - союз 2 служебная часть речи, прост, сочин, противительный. а в 3 нужна транскрипция предложения
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