Почему температура тела человека не повышается даже в очень жаркую погоду
Биология
Почему температура тела человека не повышается даже в очень жаркую погоду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за постоянного контроля температуры тела со стороны промежуточного мозга (центр терморегуляции). Охлаждать тело в жаркую погоду помогают потовые железы кожи, которые для охлаждения выделяют обильный пот.
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